Картину Ренуара похитили "под носом" у видеокамер [ Редактировать ]
В столице Австрии Вене похитили картину известного французского художника-импрессиониста Огюста Ренуара, написанную в 1895 году.
Картина украдена из здания аукционного дома Dorotheum, она оценивается в 120-160 тысяч евро (около 4-5 миллионов гривен, сообщает Kurier.
Кража произошла 26 ноября около 17:15 по местному времени. Момент похищения, а также прихода и ухода злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Три человека пришли в аукционный дом и сразу направились на второй этаж, где экспонировалось полотно Ренуара, которое Dorotheum планировал выставить на торги 28 ноября.
Злоумышленники вырезали из рамы полотно размером 27х40 см и ушли, воспользовавшись разными выходами.
Примечательно, что, несмотря на фиксацию камерами, за которыми должен следить оператор, пропажу картины обнаружили не сразу. Полицейские считают, что действовали профессионалы.
На поиски картины могут уйти годы - более дорогую картину Пикассо, украденную в Нидерландах в 2012 году, нашли в Румынии под деревом спустя 6 лет.
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