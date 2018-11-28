Керівництву "Нафтогаза" треба заборонити виїзд за кордон - Олег Ляшко [ Редактировать ]
Очільникам "Нафтогазу" є що приховувати. Саме через це "Нафтогаз" не допустив Рахункову палату до перевірки фінансового стану компанії.
Так вважає лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він закликав владу не стояти осторонь і розібратися, чому "Нафтогаз" втаємничує звіти. Також Ляшко впевнений - незабаром Андрій Коболєв та його заступники намагАтимуться втекти за кордон, аби уникнути відповідальності.
Тож, на його думку, топ-менеджерам "Нафтогазу" треба тимчасово обмежити можливість виїзду з країни.
"Вони грабують українців, потім виводять мільярдні премії по офшорах до своїх мам та жінок на ліхтенштейнський, американський рахунку і платять за все українці з власної кишені. Більше того, зараз люди отримали нові платіжки, де написано, що оскільки покази лічильників можуть бути недостовірні, ще додаткова заплатіть за 100 кубів газу. Ми вимагаємо від уряду, щоб вони скасували космічні зарплати і премії керівництву "Нафтогазу", щоб повернули ті премії, які вони заплатили і вивели в офшори", - говорить Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".
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