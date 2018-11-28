Європейський суд розгляне можливість зупинити "брекзіт" [ Редактировать ]
Європейський суд почав розгляд справи про можливість зупинити "брекзіт". Суть питання - чи може Велика Британія в односторонньому порядку відкликати свою заявку про вихід з ЄС. І цей процес не подобається ані британському уряду, ані єврочиновникам. Чому - розкаже Олена Абрамович.
"Екзіт із брекзиту"- так називають цю справу у західних ЗМІ. З питанням, чи має право Лондон передумати і вийти з процесу "брекзиту".
До Європейського суду у Люксембурзі звернулася група шотландських депутатів. Справа, за їх словами, нагальна. Адже за 2 тижні 11 грудня, нижня палата британського парламенту має провести слухання щодо угоди з ЄС про "брекзит". І депутати мають право дізнатися, які ще у них є варіанти.
"Тереза Мей хоче, аби депутати думали, що є лише два варіанти - її угода, або вихід без угоди. Але навіть вона нещодавно визнала, що є третя опція - без "брекзиту". Ми сподіваємося, що ця справа встановить, чи може "брекзит" бути повністю припиненим з правової точки зору, шляхом скасування повідомлення про задіяння 50 статті, з дозволу або в односторонньому порядку", - говорить Джоанна Черрі, член Шотландської національної партії.
Слухання у цій справі Європейський суд розпочав сьогодні вранці. Тривали вони 4 години. І судді пообіцяли, що намагатимуться "швидко" винести рішення у цій нагальній справі, але дату поки не встановили.
Британський уряд вважає питання суто гіпотетичним. Адже не має наміру відкликати свою заяву про вихід з ЄС. Не в захваті від такої перспективи і в Брюсселі. Тут побоюються, що такий прецедент може спричинити практику, коли інші країни зловживатимуть перемовинами про вихід з Євросоюзу, аби вибити для себе кращі фінансові чи інші умови перебування у складі блоку.
Юридична служба Ради ЄС раніше уже давала свою оцінку цій справі. Там заявили, що відкликати статтю 50 в односторонньому порядку не має права жодна країна. Для цього потрібна згода усіх членів ЄС.
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