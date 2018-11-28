Благодійність, про яку не кричать. У центрі Києва, на Печерську, вже довгий час годують малозабезпечених. Програма триває близько року. Та попри це про неї майже ніхто не знає. Кому належить ініціатива? Розбиралась Юлія Жешко.

Щовівторка цей чоловік приходить сюди аби поїсти. Разом із такими як він сам пенсіонерами. Зі сльозами зізнається - діти в нього є, але у них свої проблеми. Аби не хвилювати рідних - доводиться навіть говорити неправду.

"Їжу дуже хорошу дають, я ж своїм неправду кажу. Кажу, що я працюю. Що я допомагаю ресторанним працівникам і вони підгодовують", - говорить Анатолій, пенсіонер.

Мало хто знає, але цей ресторан індійської кухні спільно з Українською Православною церквою щовівторка годує малозабезпечених українців. Благодійна акція триває майже рік.

"Каждый вторник мы делаем. Будет возможность, будем каждый день делать такое. Готовят наши индийские повара. Еду даем без мяса - потому что это индийская традиция", - говорить Кулдіп Кумар, власник індійського ресторану.

"Це вперше, вперше навіть в історії нашої Лаври. Але Господь сказав - те що в тебе є ти мусиш віддати ближньому", - говорить Отець Гліб, архімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

До сотні людей приходять сюди щотижня. Кажуть - грошей не вистачає навіть на першочергові потреби.

"На жизнь, можно сказать, ничего не остается".

"Приходим сюда, спасибо, церковь помагает".

Люди, які збираються тут, опинилися в складних життєвих обставинах.

"З часом ми зрозуміли, що ця їжа не лише для тих, хто немає хати. А й для тих, хто приїхав в Київ і зіткнувся з життєвими проблемами. Це і підступні робочі моменти. І коли забирають документи. І коли батьки виганяють дітей. Або навпаки - коли діти виганяють своїх літніх батьків", - говорить Христина Гуржій, директор громадської організації "Божі діти".

"Раніше ми роздавали їжу на тарілках. Люди тут їли, потім ставали в чергу за новою порцією, за добавкою. Такий собі марафончик був. Зараз, з настанням холодів - ми роздаємо ланч-бокси", - говорить Євгенія, громадська діячка.

Спочатку люди навіть не могли повірити, що їжу їм дають просто так. Такою незвичною їм здавалася ця ініціатива.

"Десяту частину від своїх доходів ви мусите роздати на благодійність. Якщо людина буде цьому слідувати, то Господь змилується і над рідними, і над близькими, і над країною", - говорить Отець Гліб, архімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Благочинна акція не рекламується в соцмережах. Про неї знають ті, кому насправді потрібна допомога.

"Дуже допомагає, тому що по іншому було б дуже складно вижити. Таким образом.... ой, я не можу більше".