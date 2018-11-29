В Киеве появилась база недобросовестных водителей. Отныне киевляне смогут влиять на качество обслуживания в общественном транспорте и уменьшить количество плохих и бескультурных водителей. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

"Уникальная объединенная база водителей-нарушителей городских маршрутов автобусов средней вместимости размещена на сайте коммунальной службы перевозок. В список вносятся водители, которые получили много жалоб от киевлян на качество обслуживания или те, кто имел ДТП или грубо нарушил дисциплину на предприятии", - объясняет директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Подать обращение можно по ссылке www.ksp.kiev.ua, указав нарушения, номерной знак автобуса, время, место происшествия и прикрепить фото или видеодоказательства. За грубое нарушение правил дорожного движения водитель автобуса будет немедленно уволен.

Вносятся в базу водители в таких случаях:

грубых нарушений правил дорожного движения;

систематического нарушения правил перевозок;

систематического нарушения качества обслуживания пассажиров.

Водитель, находящийся в списке, не может быть принят на работу частными перевозчиками городских маршрутов автобусов.

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