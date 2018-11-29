В Одессе поезд насмерть сбил женщину [ Редактировать ]
Фото: golos.ua
28 ноября возле станции "Зерновая" в Одессе поезд сбил 61-летнюю женщину. Она скончалась по дороге в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП В Одесской области.
Предварительно, женщина перемещалась через железнодорожные пути и при приближении поезда по каким-то причинам не среагировала на его сигнал.
В настоящее время полицией выясняются обстоятельства трагедии.
По итогам проверки инциденту будет дана соответствующая правовая квалификация.
Ранее сообщалось, что под Киевом поезд разорвал девушку на части.
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