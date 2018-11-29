У филиппинского строителя во рту выросла опухоль, размером с голову. Из-за этого он может есть только жидкую пищу. Об этом сообщает Daily Mail.

У 30-летнего Леонардо Мориса из Филиппин на нижней челюсти на протяжении семи лет росла опухоль. Мужчина подозревает, что причиной ее появления стала травма, которую он получил в 23 года.

С тех пор челюсть строителя болела и опухала. Оказалось, что на нижней челюсти мужчины образовалась огромная амелобластома. Доброкачественная опухоль образовалась из эпителия зубного сосочка.

Строитель зарабатывает не много, поэтому у него нет денег на операцию по удалению опухоли. Хирургическое вмешательство обойдется филиппинцу примерно в 185 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что мужчина 30 лет прожил с огромной опухолью во рту.