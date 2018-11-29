В четверг, 29 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Берлин, где провел переговоры с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Об этом сообщил премьер в Twitter.

Как отметил Гройсман, страны имеют много тем для переговоров, среди которых совместное управление украинской газотранспортной системой (ГТС), "Северный поток-2", программы энергоэффективности.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что приверженность его страны проекту газопровода "Северный поток-2" не повлияет на усилия по деэскалации в Керченском проливе.

Альтмайера попросили прокомментировать сообщения о том, что согласие Германии работать над газопроводом из России в Европу в обход Украины подрывает усилия по деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.

"Это два отдельных вопроса", - подчеркнул министр.

Он также призвал Россию освободить украинских моряков.

Ранее мы писали о том, что Германия меняет стратегию по "Северному потоку-2".