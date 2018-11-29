Гройсман встретился с министром экономики Германии: что обсуждали [ Редактировать ]
В четверг, 29 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Берлин, где провел переговоры с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Об этом сообщил премьер в Twitter.
Как отметил Гройсман, страны имеют много тем для переговоров, среди которых совместное управление украинской газотранспортной системой (ГТС), "Северный поток-2", программы энергоэффективности.
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что приверженность его страны проекту газопровода "Северный поток-2" не повлияет на усилия по деэскалации в Керченском проливе.
Альтмайера попросили прокомментировать сообщения о том, что согласие Германии работать над газопроводом из России в Европу в обход Украины подрывает усилия по деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.
"Это два отдельных вопроса", - подчеркнул министр.
Он также призвал Россию освободить украинских моряков.
Ранее мы писали о том, что Германия меняет стратегию по "Северному потоку-2".
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