Євросоюз закликав зняти блокаду Керченської протоки [ Редактировать ]
Президент США - Дональд Трамп - закликав лідерів Франції та Німеччини приєднатися до подолання кризи, спричиненої агресивними діями Росії в Керченській протоці.
Про це пише New York Post. Щоправда - яких конкретних заходів слід вжити політикам - він так і не сказав. Натомість Євросоюз укотре висловив занепокоєння ситуацією.
Зокрема у заяві на сайті Європейської Ради високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки - Федеріка Могеріні закликала обидві сторони до стриманості і наголосила на необхідності зняття блокади з Керченської протоки з боку РФ.
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