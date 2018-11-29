Введення воєнного стану бойовики "відзначили" обстрілами [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено - на Сході країни минулої доби. Противник 14 разів обстрілював наші позиції. Зі 120-х міноментів окупанти били в районі Луганського. З мінометів 82-го калібру по Кримському та Гнутовому. Два обстріли - зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, знищено чотирьох бойовиків. Детальніше про ситуацію на фронті - дивіться далі.
Воєнний стан - стан очікування на фронті. Обидві сторони приведені в бойову готовність. Напередодні з цієї позиції наші військові зафіксували пересування чисельної колони важкої техніки з боку окупованої Ясинуватої у бік окупованої Горлівки.
Ось ця траса, якою удень спокійно рухаються автівки цивільних. Натомість уночі танки і тентовані камази.
"Прошла колонна где-то порядка двадцати увидели двадцати может больше техника военная, тягачи, гусеничная техника", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.
"То что их привели в полную боевую готовность. Мы знаем они начали передвижение техники поотзывали всех с отпусков увольнений все на местах", - говорить позивний "Сергійович", військовослужбовець Збройних Сил України.
Тут уже відчули і присутність на передовій ворожих гармат.
"Были пристрелочные 122 мм, пушка. То что, было слышно свист после того, как снаряд ударяется, есть свист такой, с завихрением. Было два таких пристрелочных дебелых разрыва".
Та основний арсенал противника піхотний - стрілецька зброя.
"С той стороны, когда обстрел идет, точно прилетает. Как раз по позициям в основном 7,62. 12,7, я так понимаю, снайпер работает позиции наши, у них пристрелены".
"Асортимент полный. Единственное, что не работает - "градики", тяжелая арта нас менует. Зато промочку долбят крепко, Авдеевщину", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних Сил України.
Мінливість погоди вносить свої корективи. На зміну снайперам приходять диверсійні розвідгрупи. Зараз саме сприятливі для них туман з дощем.
"Как порядочные силы тьмы с той стороны у них активность начинается ночью", - говорить Едуард.
У Едуарда, окрім автомата, завжди під рукою граната, щоб зустріти непроханих гостей. Востаннє диверсійну групу з добре оснащених найманців помітили вчасно. Хоча вони й були у спецформі, яка не видає тепло і дозволяє залишатися невидимими для нічної оптики.
"Встретили на приемлемой дистанции, до гранат не дошло, судя по экипировке и тому, как они смотрелись в нашу оптику однозначно профессионалы. В теплик смотрелись плохо, видно было слегка силуэт и заметили только по теплоте лиц", - говорить Едуард.
Цієї ночі наші солдати знову відбивали стрілецькі атаки російських найманців. І з особливою ніжністю продемонстрували, що саме дозволяє миттєво встановити тишу на цій ділянці фронту
"Дашенька наша - это наш основной аргумент. Дарья Андреевна единственная дама на позиции".
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