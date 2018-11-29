Употребление большого количества сахара, несомненно, вредно. И не только для фигуры, но и для организма в целом. Как понять, что вы едите слишком много сахара? Об этом рассказывает "Медицина 2.0".

1. Общее истощение



Влияние сахара можно сравнить с влиянием стимуляторов. Сначала у вас быстрый подъем энергии , но вскоре она опускается ниже нормального уровня.



Поэтому после первоначального всплеска энергии вы чувствуете упадок сил.



Общая реакция на такого рода усталость - желание выпить газированный напиток, которые также содержат много сахара. Это только запускает цикл заново.



Именно поэтому мы рекомендуем пить кофе без сахара или других ингредиентов, что поможет вам восстановить энергию.



2. Желание съесть больше сладостей



Если вы обнаружите, что думаете о сладостях постоянно, это может быть признаком того, что вы едите много сахара. Возможно, у вас сформировалась зависимость от него.



Причина этого заключается в нашем происхождении. Нам нужна глюкоза, чтобы выжить. Чем больше мы едим, тем больше мозг говорит организму запасать.



Вот почему сахар добавляют в самых неожиданные продукты, например, закуски и даже мяса.



3. Перепады настроения



Когда вы съели что-то сладкое, вы в лучшем настроении. С другой стороны, когда вы не едите сладкое, вы становитесь раздражительными.

4. Ваша кожа страдает, когда вы едите много сахара



Переваривание и усвоение сахара требует инсулина. Многие люди чувствительны к нему, и их кожа в конце концов становится сухой и шелушится.



5. Ваше кровяное давление повышается

Исследование показало, что большое употребление сахара дает большую нагрузку для сердца. Это, в свою очередь, может повышать кровяное давление.

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