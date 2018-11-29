На дне океана зафиксировали страшные звуки [ Редактировать ]
Ученые зафиксировали аномальный гул на дне Индийского океана. Причину этого явления специалисты пока выяснить не могут. Об этом пишет Science Alert.
Специалисты предполагают, что эти звуки связаны с серией землетрясений, которые наблюдаются у острова Майотта. Этот остров входит в состав архипелага Коморские острова в Индийском океане.
Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах от восточного побережья острова. Вслед за этим последовали сотни слабых и частых землетрясений. Магнитуда самого мощного из толчков составила 5,8 баллов.
По мнению ученых, причиной данных явлений может быть вулканическая активность. А аномальные сигналы, предположительно, возникают из-за движения магмы под Индийским океаном.
Ранее мы писали о том, что Земля "пожирает" океаны воды.
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