Украинский певец Виталий Козловский поделился с подписчиками своего Instagram странной фотографией. На ней он изображен в ванной, полной роз.

Как объяснил Козловский, таким образом он решил ответить на вопрос фанатов, куда же он девает то огромное количество цветов, которое ему дарят на концертах. Также исполнитель проявил незаурядное чувство юмора. "Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах?". – Я в них купаюсь!". Это ванна, не гроб. Нет унынию!" – прокомментировал фото Виталий и сопроводил хештегами #гедонизм #черпаюсилы

Поклонники Козловского разделились во мнениях. Одни оценили шутку кумира: "Ну это шикарно, прям оригинально", "Виталь, реально, как в гробу... Но, главное, чувство юмора на высоте", "Ванна народной любви", – пишут фолловеры.

Другие же признались, что увиденное нагнало на них ужас. "Похороны, ну точно!", "О боже, испугал", "Это гроб?", "Смотрится стремно. Вылазь!", "Красиво, конечно! Но... пугающе- жутковато", – комментируют фанаты.

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