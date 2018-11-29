На время действия военного положения в Украине административную границу в оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины.

Таким образом, пересекать админграницу с оккупированным полуостровом можно только с украинскими документами, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

Демченко добавил, что иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда выехать.

"Если иностранцы, которые до сих пор на законных основаниях въехали во временно оккупированный Крым, то они будут пропущены на материковую Украину через административную границу", - объяснил он.

Напомним, 28 ноября в Украине вступил в силу Закон о введении военного положения.

Решение о военном положенииибыло принято после того, как 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с моряками.