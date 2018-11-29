Росія перетнула межу: посол США прокоментувала агресію в Азовському морі [ Редактировать ]
Відкритим нападом на українські кораблі в Керченській протоці - Росія перетнула межу, підтвердивши свою участь в агресії проти України.
Про це на ІІ Міжнародній конференції з морської безпеки заявила надзвичайний та повноважний посол США в Україні - Марі Йованович. За її словами, офіційні російські посадовці вже не можуть заперечувати очевидні факти.
"Москва визнала свої дії, і це перша відкрита російська атака, перший напад на українські ВМС, що перевело конфлікт із суходолу на море", зазначила американський дипломат.
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