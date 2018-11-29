Офіційні російські посадовці вже не можуть заперечувати очевидні факти

Відкритим нападом на українські кораблі в Керченській протоці - Росія перетнула межу, підтвердивши свою участь в агресії проти України.

Про це на ІІ Міжнародній конференції з морської безпеки заявила надзвичайний та повноважний посол США в Україні - Марі Йованович. За її словами, офіційні російські посадовці вже не можуть заперечувати очевидні факти.

"Москва визнала свої дії, і це перша відкрита російська атака, перший напад на українські ВМС, що перевело конфлікт із суходолу на море", зазначила американський дипломат.