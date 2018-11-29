35 суден не можуть пройти Керченську протоку через російську блокаду. Такі дані навели в Міністерстві інфраструктури. 18 кораблів Росія не пропускає з Чорного моря до Азовського. Чотирнадцять суден очікують на прохід до Маріуполя, чотири - до Бердянська.

Ще 8 стоять біля причалів у цих портах, щоб вирушити у зворотньому напрямку, і 9 безпосередньо в акваторії Азова. У міністерстві заявили, що дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону та грубо порушують норми міжнародного права.