Керченську протоку не можуть пройти 35 суден [ Редактировать ]
35 суден не можуть пройти Керченську протоку через російську блокаду. Такі дані навели в Міністерстві інфраструктури. 18 кораблів Росія не пропускає з Чорного моря до Азовського. Чотирнадцять суден очікують на прохід до Маріуполя, чотири - до Бердянська.
Ще 8 стоять біля причалів у цих портах, щоб вирушити у зворотньому напрямку, і 9 безпосередньо в акваторії Азова. У міністерстві заявили, що дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону та грубо порушують норми міжнародного права.
по теме
У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених
Сьогодні у Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених та вояків, які захищають Україну. Військові та всі небайдужі зібралися біля меморіалу "Струни пам'яті"
Раненых украинских моряков выписали из больницы
Троих военнослужащих ВМС Украины, которых госпитализировали после атаки ФСБ России в Керченском проливе, выписали из больницы
Агрессия России в Азовском море: в захвате участвовали бывшие сотрудники СБУ
Среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября есть бывшие сотрудники Службы безопасности Украины
Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море
Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море
Россия хочет присоединить еще часть Украины - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что события 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России