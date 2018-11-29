СБУ оприлюднила докази нападу в Азовському морі [ Редактировать ]
Нові докази агресивного збройного нападу РФ на кораблі ВМС України оприлюднила СБУ. Як повідомив заступник Голови Служби Олег Фролов, співробітники відомства перехопили перемовини екіпажів російського літака Су-30 та гелікоптера Ка-52 з пунктами управління.
Записи доводять, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. Російський винищувач Су-30 і розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 випустили по дві ракети кожен. Ідеться про так звані "карандаші" - некеровані ракети.
Крім того, росіяни застосували великокаліберне корабельне озброєння. Вогонь вели саме по рубці, де були українські моряки. Окрім росіян, в операції брали участь і два зрадники - колишні співробітники СБУ, які 2014 року перейшли на бік окупантів.
"Работу выполнил, двумя практически. - Принял. После взлета курсом на Приморский, далее переход под Симферополь. Далее... И далее будем работать. - В указанных координатах наблюдаю три судна. Четыре судна. Два стоят, два двигаются в ихнем направлении. Подскажите расход "карандашей" у вас. - У 47-го не было, у 49-го два".
"Слідча служба безпеки України вже оголосила про підозру восьми представникам прикордонної служби ФСБ та збройних сил Російської Федерації, які видавали та виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. Два колишні співробітники Служби безпеки України виконують завдання саме по захопленню наших судів", - говорить Олег Фролов, заступник Голови Служби безпеки України.
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