Сьогодні у Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених та вояків, які захищають Україну. Військові та всі небайдужі зібралися біля меморіалу "Струни пам'яті". У своїх промовах воїни наголошували - готові дати відсіч ворогові і захистити Україну.

У Запоріжжі молилися за долю українських моряків, які зараз у російському полоні. Більше тисячі людей зібралися на Майдані Героїв, щоб висловити підтримку захисникам. Також на честь українських полонених підняли прапор Військово-морських сил України. Вперше стяг ВМС тут замайорів навесні 2014, коли Росія блокувала українських моряків у Криму.

"Пусть они держаться. И вот для того, чтобы у них была вера, что их поддерживают не только те, но и мы, которые им в бабушки годимся, вот за то, чтобы вера у них не умерла", - говорить Валентина Венниченко, пенсіонерка.

"Це більше акція того, що ми пам'ятаємо про наших моряків. Що наші хлопці мають бути на свободі, по перше. Що ми підтримуємо наші військово-морські сили. Так і зараз ми підняли цей прапор, показуємо, що агов, запорізька область тут тримається", - говорить В'ячеслав Зайцев, ветеран АТО.