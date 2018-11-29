Саломе Зурабішвілі стала новим президентом Грузії [ Редактировать ]
Саломе Зурабішвілі стане наступним президентом Грузії. Після підрахунку усіх бюлетенів вона набрала майже 60 відсотків голосів.
Її суперник від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе отримав 40%. Формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежна кандидатка, але її підтримала владна партія "Грузинська мрія".
Зурабішвілі, зрештою і як її головний конкурент дотримується курсу на зближення з ЄС і НАТО. Інавгурація Саломе Зурабішвілі відбудеться 16 грудня. І це були останні загальнонаціональні вибори президента у Грузії.
Наступника Зурабішвілі обиратиме уже виборча колегія зі 150 парламентарів та 150 представників місцевої влади.
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