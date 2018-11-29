Україна на порозі сезонної епідемії грипу. На боротьбу з летючим вірусом цьогоріч постали не лише медики. Комунальні перевізники у Кропивницькому відтепер теж докладаються до війни із хворобою.

Міські тролейбуси та автобуси не лише миють, але й кварцують. Перед виїздом на лінію салони транспортних засобів протягом десяти хвилин опромінюють ультрафіолетовим світлом кварцової лампи. Такій дезинфекції щодня піддають 31 автобус та 23 тролейбуси комунального підприємства. Кварцувати громадський транспорт планують до потепління. Досвід комунальників переймають і приватні перевізники.

"Робиться мийка, вологе прибирання в салоні і потім кварцуємо 5-7 хвилин ну в залежності від погодних умов, тому подібне", - говорить Олексій Ковальчук, начальник служби рухомого складу КП "Електротранс".