Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая была запланирована на 1 декабря на саммите G20.
Причиной отмены названа ситуация, которая сложилась после атаки и захвата российскими силовиками украинских кораблей с экипажами 25 ноября в Азовском море.
Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу:
"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой вcтречи, как только эта ситуация будет решена", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики обстреляли украинские военные суда и захватили три корабля вместе с моряками.
по теме
Ситуация в Азовском море: Британия обратилась к России
В МИД Великобритании выступили с заявлением, касательно задержаний Россией судов в Азовское море
Росія перетнула межу: посол США прокоментувала агресію в Азовському морі
Відкритим нападом на українські кораблі в Керченській протоці - Росія перетнула межу, підтвердивши свою участь в агресії проти України
Конфлікт на Азові: Трамп може скасувати зустріч із президентом Росії
Дональд Трамп може скасувати зустріч із Володимиром Путіним через захоплення Росією українських моряків на Азовському морі
Держдеп США закликав Європу запровадити санкції проти Росії
Держдеп США закликав Європу надати більшу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ через агресію на Азові. Про це під час брифінгу заявила офіційна представниця відомства Гізер Ноєрт
Украина находится под угрозой полномасштабной войны - Порошенко
Необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией