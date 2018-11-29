Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая была запланирована на 1 декабря на саммите G20.

Причиной отмены названа ситуация, которая сложилась после атаки и захвата российскими силовиками украинских кораблей с экипажами 25 ноября в Азовском море.

Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу:

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой вcтречи, как только эта ситуация будет решена", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики обстреляли украинские военные суда и захватили три корабля вместе с моряками.