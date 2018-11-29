Агресія в Азовському морі: СБУ оприлюднила переговори російської авіації [ Редактировать ]
З повітря та кораблів. Різними типами озброєння. В СБУ оприлюднили переговори між екіпажами російської авіації, які відкривали вогонь по українських моряках. За данними силовиків, бойова авіація РФ вела вогонь некерованими ракетами. Українські кораблі обстрілювали винищувач Су-30 та гвинтокрили Ка-52.
Із оприлюднених перемовин відомо, що військові РФ випустили не менше двох ракет. Крім того, росіяни застосували великокаліберне корабельне озброєння. Вогонь вели саме по рубці, де й знаходились українські моряки. Наразі слідчі Сбу встановлюють імена пілотів.
"В районе цели буду через пять минут. Пожскажите курс цели. - 509".
"Работу выполнил, двумя практически. - Принял. - После взлета курсом на Приморский, далее переход под Симферополь. Далее... И далее будем работать".
"В указанных координатах наблюдаю три судна. Четыре судна. Два стоят, два двигаются в ихнем направлении. - Подскажите расход "карандашей" у вас? - У 47-го не было, у 49-го два".
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