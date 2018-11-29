Трьох поранених бранців виписали з Керченської лікарні та направили до Сімферопольського СІЗО. Про це повідомляють місцеві журналісти. Яка їхня подальша доля - з'ясовували мої колеги

Стало відомо, що з керченської лікарні виписали трьох поранених українських моряків. Серед них - і 18-річний Андрій Ейдер, він був поранений разом з побратимами 25 листопада під час штурму росіянами українських катерів. І вже переніс операцію. Мати Андрія, яке живе у селі під Одесою, розповідає: син з дитинства мріяв про море. Тепер жінка молиться про єдине - швидше побачити сина.

"Все мы понимаем, что оно быстро-то не получится, и это тоже на данный момент зависит не от нас, не от нашего правительства, а от правительства другой страны", - говорить Вікторія Ейдер, мати Андрія Ейдера.

Зі своєю дівчиною Андрій зустрічається два з половиною роки. Марина ледь стримує сльози. Розповідає - Андрій в полон потрапив на третьому місяці служби - контракт підписав одразу після закінчення учбового закладу.

"Андрюша хороший парень, очень хороший, никто не ожидал, что так вообще произойдет", - говорить Марина Вербицька, дівчина Андрія Ейдера.

Рідні сподіваються, що влада України докладе максимум зусиль аби повернути усіх полонених.

Судилище над українськими моряками в анексованому Криму завершилося напередодні. Усі 24 бранці, зокрема і важко поранені, отримали по два місяці ув'язнення.

"Все судебные процессы прошли как под копирку. Не учитывая вовлеченность каждого в жанный процесс, что капитаны, что матросы, что посторонние лица - они все проходили, как под копирку", - говорить Едем Семедляев.

За даними місцевих журналістів - українських моряків доправили до Сімферопольсього СІЗО. Однак, сьогодні з'явилася інформація, що їх перевозять до Москви. Про це у фейсбуці написав адвокат Романа Мокряка Джеміль Темиш. Його підзахисний- капітан Роман Мокряк не зрадив український флот під час анексії Криму і впродовж року був призначений керівником катера "Бердянськ".

Водночас, у коментарі "Інтеру" юрист заявив, що виходить зі справи. За його словами, над нею працюватимуть московські адвокати. За декілька годин заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз спростував цю інформацію. Каже, поки наші моряки в Сімферополі. Однак подальша їх доля - невідома.

Попри тиск на допитах, українці тримаються мужньо, розповідають захисники. А в СБУ наголошують - захоплені моряки є військовополоненими.

"Насилля триває зараз. Фізичний, моральний, психологічний тиск та незаконний арешт усіх 24-х наших військовослужбовців, а аткож відмова допуску та приховання стану щодо трьох українців військовополонених, які отримали поранення", - говорить Олег Фролов, заступник Голови Служби безпеки України.

Подальша доля українських моряків багато в чому залежить і від результатів саміту G20, вважає адвокат - Микола Полозов. Кримські волонтери, які стежили за так званим судовим процесом, зараз активно збирають допомогу для наших хлопців. За добу - понад триста двадцять тисяч гривень.

"Вісімсот п'ятдесят сім людей на мою карточку зібрали для українських моряків триста двадцять чотири тисячі сімсот гривень. І сто доларів мені привезли вранці готівкою на роботу", - говорить Осман Пашаєв.

Збирають допомогу і у Києві. Не лише для бранців, а й для їхніх рідних. Уповноважена з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці у фейсбуці написала, що її представники зустрічаються з родичами хлопців. На Львівщині відвідали матір моряка Андрія Оприска. А міністр оборони Степан Полторак повідомив - захопленим у полон українським морякам виплатять по 50 тисяч гривень Указ він вже підписав.