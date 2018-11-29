В Одесі, де саме діє военний стан, невідомі напали на Анатолія Гриценка. Учора вечері лідер партії "Громадянська позиція" мав виступити в ефірі місцевої радіостанції.

Разом зі своїми соратниками Гриценко приїхав до офісу, але біля входу його зустріли близько тридцяти хлопців у масках. Коли прихильники політика спробували пройти в приміщення - молодики почали їх бити та закидати яйцями. Кілька людей - отримали травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Сам Анатолій Гриценко - не постраждав .

Своє обурення тим, що жоден з участників нападу не затриманий, висловив Генпрокурор. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Юрій Луценко зателефонував місцевим силовикам та зазначив, що їх бездіяльність в умовах воєнного стану в Одеській області - неприпустима.