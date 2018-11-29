Україна може втратити порти Маріуполя та Бердянська [ Редактировать ]
Роciяни цiлеспрямовано знищують українські порти в Азовському морi та українське судноплавство. Такої думки дотримується бiльшiсть вітчинязняних експертiв. Детальніше - в нашому матеріалі.
Блокування Росією Маріупольского та Бердянського портів триває. Наразі у Керченській протоці фактично заблоковані більше двадцяти суден. Які не можуть вийти з Азовського моря, або навпаки потрапити до Бердянська та Маріуполя.
В адміністрації портів від коментарів утримуються. Більше про це кажуть експерти. На їхню думку - Мариупольский та Бердянський порти у вкрай скрутному становищі..
"Если действительно блокада Керченского пролива продолжиться, то эти два порта просто остановятся. Считайте, что они уже остановились, потому что нет смысла сейчас отгружать грузы на те суда, которые пришвартованы или стоят под погрузкой. Единственное что можно - разгрузить те судна, которые успели пройти Керченский пролив. Все, дальше работа порта становится бессмысленной, пока Керченский пролив остается закрытым", - говорить Олег Жданов, військовий експерт.
Надалі такі дії Росії можуть призвести до того, що значна частина судновласників може взагалі відмовитися від проблемного напрямку. По суті - це поступове удушення азовських портів українського мореплавства. Однак Росія не визнає цієї блокади, та звинувачує Україну в провокаціях. А звернення до НАТО про допомогу з розблокування Керченської протоки - називає єскалаціею напруги з боку Києва.
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