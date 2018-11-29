Катастрофа Іл-76: суд поновить розгляд справи [ Редактировать ]
Cправу про катастрофу Іл-76 в аеропорту Луганська - розглядатимуть заново. Йдеться про суд, який і так триває вже четвертий рік. У загибелі 49 людей на борту літака, збитого бойовиками, звинувачують генерал-майора Віктора Назарова. Чому процес знову затягується? Розкаже Олена Мендалюк.
В Апеляційному суді біля зали засідань людно. Чоловіки у формі це підтримка обвинуваченого у смерті 49-ти військовослужбовців Віктора Назарова. З іншого боку - родичі загиблих десантників.
У червні 2014 терористи збили український літак, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. На борту було дев'ять членів екіпажу і 40 десантників 25-ї бригади. Усі вони загинули.
"Ми б його розідрали б, якби можна було. Він 49 убив, як так і надо. Ми нічого не просим, ми казали по року за кожного вбитого. Це було б справедливо",- говорить Ольга Гурда, мати загиблого десантника.
На лаві підсудних генерал-майор Віктор Назаров. На момент трагедії він був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, виконував обов'язки начальника штабу Ато. У березні 2017 Павлоградський районний суд визнав Назарова винним. Його звинуватили у службовій недбалості, яка призвела до трагедії. Вирок - сім років позбавлення волі. Назаров себе винним не вважає і оскаржує рішення.
"В нас за півтора місяця рішили. Ось він Назаров, призначили крайнім, нехай за все відповідає. Я не буду за це відповідати, ніколи. Я доведу свою правоту де завгодно", - говорить Віктор Назаров, підозрюваний.
Справу впродовж року розглядав Дніпровський апеляційний суд. За цей час відбулося лише 2 слухання. 10 місяців чекали на результати повторних експертиз. Як з'ясувалося - марно. Апеляційний суд декомунізували - з Дніпропетровського перейменували на Дніпровський. Тепер справу про катастрофу літака Іл-76 заново розглядатиме нова колегія суддів. Сьогодні мало відбутися перше засідання, однак його перенесли через відсутність кількох потерпілих.
"Там 6 человек, с которым у меня не заключен договоры. На следующее судебное заседание уже не будет никакх оснований для пеерноса судебного заседания. Суд поступил сегодня правильно, чтобы в дальнейшем не было формальных оснований для отмены любого приговора", - говорить Віталій Погосян, адвокат потерпілих.
Родичі загиблих десантників вважають - справу знову затягують.
по теме
Катастрофа Іл-76: родичі загиблих десантників вимагають покарати винного
Добитися справедливості вже чотири роки даремно намагаються родичі жертв одного з найперших актів агресії проти України
У Словаччині судитимуть бойовика за участь у війні на Донбасі
Яке покарання загрожує бойовику?
ОБСЕ продлила присутствие наблюдателей на Донбассе
ОБСЕ продлила мандат наблюдательных миссий в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"
Під Маріуполем провели масштабні навчання
Масштабні тренування систем протиповітряної оборони провели сьогодні під Маріуполем. Застосували ракети, зенітні системи та навіть бойову авіацію
На Донбасі зафіксували снайперів із Росії
Двох українських військових було поранено на сході країни минулої доби. Ворог обстріляв наші позиції 14 разів. З 120-міліметрових мінометів окупанти били в районі Луганського та Хутора Вільного. З мінометів 82-го калібру та гранатометів - по Кримському та Гнутовому