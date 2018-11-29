Cправу про катастрофу Іл-76 в аеропорту Луганська - розглядатимуть заново. Йдеться про суд, який і так триває вже четвертий рік. У загибелі 49 людей на борту літака, збитого бойовиками, звинувачують генерал-майора Віктора Назарова. Чому процес знову затягується? Розкаже Олена Мендалюк.

В Апеляційному суді біля зали засідань людно. Чоловіки у формі це підтримка обвинуваченого у смерті 49-ти військовослужбовців Віктора Назарова. З іншого боку - родичі загиблих десантників.

У червні 2014 терористи збили український літак, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. На борту було дев'ять членів екіпажу і 40 десантників 25-ї бригади. Усі вони загинули.

"Ми б його розідрали б, якби можна було. Він 49 убив, як так і надо. Ми нічого не просим, ми казали по року за кожного вбитого. Це було б справедливо",- говорить Ольга Гурда, мати загиблого десантника.

На лаві підсудних генерал-майор Віктор Назаров. На момент трагедії він був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, виконував обов'язки начальника штабу Ато. У березні 2017 Павлоградський районний суд визнав Назарова винним. Його звинуватили у службовій недбалості, яка призвела до трагедії. Вирок - сім років позбавлення волі. Назаров себе винним не вважає і оскаржує рішення.

"В нас за півтора місяця рішили. Ось він Назаров, призначили крайнім, нехай за все відповідає. Я не буду за це відповідати, ніколи. Я доведу свою правоту де завгодно", - говорить Віктор Назаров, підозрюваний.

Справу впродовж року розглядав Дніпровський апеляційний суд. За цей час відбулося лише 2 слухання. 10 місяців чекали на результати повторних експертиз. Як з'ясувалося - марно. Апеляційний суд декомунізували - з Дніпропетровського перейменували на Дніпровський. Тепер справу про катастрофу літака Іл-76 заново розглядатиме нова колегія суддів. Сьогодні мало відбутися перше засідання, однак його перенесли через відсутність кількох потерпілих.

"Там 6 человек, с которым у меня не заключен договоры. На следующее судебное заседание уже не будет никакх оснований для пеерноса судебного заседания. Суд поступил сегодня правильно, чтобы в дальнейшем не было формальных оснований для отмены любого приговора", - говорить Віталій Погосян, адвокат потерпілих.

Родичі загиблих десантників вважають - справу знову затягують.