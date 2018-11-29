Синод Вселенського Патріархату затвердив устав Української церкви - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Священий Синод Вселенського Патріархату сьогодні затвердив устав Української церкви, і зокрема, щодо надання Україні - Томосу. З цього приводу до співгромадян звернувся Президент Петро Порошенко.
"Томос це грамота про нашу духовну незалежність, і українська церква стає однією з 15-ти самостійних православних церков, із яких складається вселенське православ'я. Тепер вже нашим православним ієрархам належить зібратися і провести обєднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук вселенського патріарха. Слава Богу і Слава Україні", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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