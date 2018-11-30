Ангела Меркель пропустить перший день саміту G20 [ Редактировать ]
Ангела Меркель може пропустити перший день саміту "великої двадцятки" - через несправність урядового літака, який мав доправити представників Німеччини до Буенос-Айреса.
Після години польоту - лайнер розвернувся над Нідерландами та екстрено сів в аеропорту Кельна. Тепер німецька делегація очікує на інший літак.
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