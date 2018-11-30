А от у Кремлі шкодують про те, що зустріч лідерів не відбудеться

Рішенням скасувати зустрічі президента США Дональда Трампа та його російського колеги Путіна Вашингтон хотів "надіслати Москві потужний і чіткий сигнал".

Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно. Він зокрема зазначив, якщо Росія не звільнить українські кораблі та моряків їй може загрожувати ізоляція.

А от у Кремлі шкодують про те, що зустріч лідерів не відбудеться. Так ситуацію прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков. Він також додав - Путін у будь-якому разі готовий до нових перемов.