Держдеп США погрожує Росії ізоляцією [ Редактировать ]
Рішенням скасувати зустрічі президента США Дональда Трампа та його російського колеги Путіна Вашингтон хотів "надіслати Москві потужний і чіткий сигнал".
Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно. Він зокрема зазначив, якщо Росія не звільнить українські кораблі та моряків їй може загрожувати ізоляція.
А от у Кремлі шкодують про те, що зустріч лідерів не відбудеться. Так ситуацію прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков. Він також додав - Путін у будь-якому разі готовий до нових перемов.
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