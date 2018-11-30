Агресія в Азовському морі: моряків вивезли з Криму [ Редактировать ]
Українських військовополонених моряків вивезли із СІЗО Сімферополя. Про це нам щойно повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Раніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до своєї російської колеги з вимогою надати інформацію про місцеперебування українців, яких ФСБ незаконно захопила в Азовському морі. Нагадаю, підконтрольний Росії "суд" в анексованому Криму взяв на два місяці під варту всіх 24 затриманих моряків.
"Троих, которых прооперировали в Керчи, вывезли на скорых машинах. Остальных 21 наших морячков, которые находились в СИЗО №1, вывезли всех этапом на Краснодар. Сейчас пытаемся выяснить, долетели ли они в Москву прямым спец бортом, либо по дороге через Краснодар дальше на Москву. Об этом можно будет подробней узнать во второй половине дня".
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