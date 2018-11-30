Японские ученые из Национального института фундаментальной биологии обнаружили механизм, через который соль способствует развитию гипертонии. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Гипертония является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и смерти от инсульта и инфаркта. Приблизительно 40 процентов взрослого населения Земли в возрасте 25 лет и старше страдают от высокого кровяного давления.

Развитию гипертонии способствует употребление поваренной соли. Чем больше в организм человека поступает хлорида натрия, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости. Это, в свою очередь, приводит к возбуждению симпатической нервной системы, регулирующей кровообращение.

Показано, что специфические натриевые каналы, то есть белковые структуры в мембране клеток, через которые в клетку поступают ионы натрия, формируются в определенных глиальных клетках, в том числе астроцитах и клетках эпендимы - мембраны, выстилающей некоторые структуры центральной нервной системы. Такими структурами являются циркумвентрикулярные органы, которые обеспечивают связь между нервными и кровеносными системами. Ученые выяснили, что эти натриевые каналы являются мозговыми «датчиками», отслеживающими увеличение концентрации ионов натрия в крови и в ликворе.

Исследователи продемонстрировали, что в мутантных мышах, у которых в циркумвентрикулярных органах отсутствуют натриевые каналы, активация симпатических нервов не происходила при высоком уровне потребления соли. В мышах же дикого типа в глиальных клетках происходила серия биохимических реакций. Ионы натрия во внеклеточной среде провоцировали открытие натриевых каналов, и приток Na в цитоплазму приводил к интенсивному образованию лактата. Лактат и ионы водорода выпускались из клеток и активировали нейроны в гипоталамусе и в продолговатом мозге, что стимулирует симпатические нервы.

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