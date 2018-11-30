Останнім часом все більше зростає кримінальне переслідування бізнесу з боку правоохоронних органів. На практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічно велика кількість підприємців. Нажаль, зупинити дане свавілля не допомагають, навіть, прийняті парламентом закони України під умовною назвою "Маски-шоу стоп" та "Маски-шоу стоп 2", метою яких є захист прав суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування.

За словами Максима Березкіна законодавча техніка цих нормативно-правових актів є досконалою з юридичної точки зору, однак, реалізація на практиці бажає кращого: "В теорії, прийняті закони, навіть, дозволяють притягувати до відповідальності слідчого чи прокурора за допущені ними незаконні дії під час розслідування кримінальних справ, але, нажаль, ми не знаємо чи будуть працювати дані норми на практиці, бо сьогодні кожен сам за себе".

За словами Максима Березкіна, яскравим прикладом тиску на бізнес з боку правоохоронних органів стало порушення кримінальної справи проти нього і його родини.

За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи ПрАТ "Креатив" у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США.

На думку М. Березкіна обвинувачення не відповідає реальним обставинам справи та є незаконним і необгрунтованим. В свою чергу правоохоронні органи свідомо не приймають до уваги надані адвокатами докази, які спростовують в його діях склад кримінального правопорушення. Все це робиться виключно для того, щоб підмінити господарський процес кримінальним та перешкодити родині займатися підприємницькою діяльністю.

Власний негативний досвід спонукав бізнесмена замислитись про доцільність створення в Україні юридичної організації, яка б надавала безоплатну професійну допомогу малому та середньому бізнесу в сфері дотримання правоохоронними органами їх законних прав та інтересів:

"Такий суб’єктний склад був обраний не випадково, оскільки саме малий та середній бізнес через недостатність фінансових та кадрових ресурсів найбільше потерпає від незаконної діяльності правоохоронних органів під час обшуків, затриманні, допиту та інших слідчих дій. Зазвичай, суб’єкти підприємницької діяльності навіть не знають власних прав, та не мають можливості залучати адвокатів", - каже підприємець.

Березкін вважає, що бізнес середовище не може залишатися осторонь від даної проблеми:

"Кожен з нас, на своєму місці, повинен долучитися до сприяння розвитку дійсно правової держави. Не словом, а ділом. Робота, яку ми започатковуємо буде направлена на зменшення корупційного тиску з боку силових структур на підприємців, що в результаті позитивно вплине, як на соціально-економічний розвиток, так і, взагалі, на інвестиційний клімат в Україні" - каже він.

Нагадаємо, що 04.11.2018 р. набрав чинності зміни до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" редакція від 08.07.2018 р. за № 2213-VIIІ в ЗМІ відомий як "Маски-шоу стоп 2!".