Труп отца известного украинского футболиста нашли на берегу реки [ Редактировать ]
В четверг, 29 ноября, в поселке Любешов Волынской области, на берегу реки Стоход, нашли мертвым Владимира Михалика, отца экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика, который сейчас выступает за московский "Локомотив". Об этом сообщил Район.in.ua.
Полиция отказалась от комментариев, но подтвердила, что умершим является Владимир Михалик. Причина смерти мужчины пока неизвестна.
Тарас Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. До перехода в Локомотив Тарас Михалик выступал в составе киевского "Динамо" с 2005 по 2013 года.
Ранее мы писали о том, что умер легендарный футболист "Динамо".
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