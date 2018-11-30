Сенат США засудив дії Росії у Керченській протоці [ Редактировать ]
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії РФ у Керченській протоці. Її авторами виступили республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі.
У документі, зокрема, йдеться про те, що Вашингтон не допустить агресії Кремля проти України в Азовському морі та не заплющуватиме очі на порушення міжнародного права. Щоправда, обов'язкової юридичної сили документ - не має.
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