Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії РФ у Керченській протоці. Її авторами виступили республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі.

У документі, зокрема, йдеться про те, що Вашингтон не допустить агресії Кремля проти України в Азовському морі та не заплющуватиме очі на порушення міжнародного права. Щоправда, обов'язкової юридичної сили документ - не має.