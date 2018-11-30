Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" стартує в аргентинському Буенос-Айресі. Триватиме він два дні - сьогодні й завтра. На порядку денному - робочі місця і зайнятість, інфраструктура і продовольство.

Однак гарячі суперечки, як очікують, викличуть інші теми. Зокрема зміна клімату, мито на сталь і міграція. Під час саміту лідери країн "двадцятки" проведуть десятки двосторонніх зустрічей.

Чи не найбільше уваги буде прикуто до переговорів президента США Дональда Трампа й очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Неабиякий резонанс саміт викликає й серед жителів Буенос-Айреса.

Вже кілька днів поспіль вони влаштовують мітинги та різноманітні перформанси, виступаючи проти проведення форуму в країні, яка перебуває на межі дефолту.