США не допустять агресії Росії у Азовському морі [ Редактировать ]
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії РФ у Керченській протоці. Її авторами виступили республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі.
У документі, зокрема, йдеться про те, що Вашингтон не допустить агресії Кремля проти України в Азовському морі та не заплющуватиме очі на порушення міжнародного права. Щоправда, обов'язкової юридичної сили документ - не має.
по теме
Сенат США засудив дії Росії у Керченській протоці
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії РФ у Керченській протоці. Її авторами виступили республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі
Держдеп США погрожує Росії ізоляцією
Рішенням скасувати зустрічі президента США Дональда Трампа та його російського колеги Путіна Вашингтон хотів "надіслати Москві потужний і чіткий сигнал"
Сенат США осудил российскую агрессию России в Азовском море
В США Сенат единогласно принял резолюцию
Порошенко прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина
Петр Порошенко отреагировал на решение Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России
Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины
Президент США отменил встречу с президентом России, которая была запланирована на 1 декабря