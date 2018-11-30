Рух Керченською протокою залишається ускладненим. У період з 25 по 27 листопада спостерігалося значне скупчення кораблів, які чекали на прохід коридором - йдеться про понад 400 суден.

За даними міністерства з питань тимчасово окупованих територій - кількість заблокованих кораблів, і українських, й іноземних, зросла більш, ніж удвічі.