У Керченській протоці зросла кількість заблокованих кораблів [ Редактировать ]
Рух Керченською протокою залишається ускладненим. У період з 25 по 27 листопада спостерігалося значне скупчення кораблів, які чекали на прохід коридором - йдеться про понад 400 суден.
За даними міністерства з питань тимчасово окупованих територій - кількість заблокованих кораблів, і українських, й іноземних, зросла більш, ніж удвічі.
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