В пятницу, 30 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах просела.

Так, стоимость доллара снизилась до 28,25 гривни, евро - до 32,25 гривни.

Продать доллары в обменниках можно за 28,15 гривни, евро - за 32,05 гривни за одну денежную единицу.

29 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились падением курса американской валюты по отношению к гривне.