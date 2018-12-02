Евро-2020: итоги жеребьевки группового этапа [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
2 декабря в Дублине состоялась жеребьевка группового этапа отборочного турнира Евро-2020. Предстоящий чемпионат станет особенным для всех любителей футбола, поскольку впервые в истории турнир пройдет на территории всего континента. Кроме того, в этот раз ни одна из двенадцати сборных-хозяев соревнований не выйдет в финальную часть автоматически, как это было ранее.
55 коллективов распределили по 10 группам: пять по пять команд (группы A-E) и пять по шесть (F-J). По итогам жеребьевки, сборная Украины попала в группу В, где сразится с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.
Фото:twitter.com/uefacom_ru
Отборочный этап пройдет с марта по ноябрь 2019 года. Две лучшие команды каждой из групп выйдут в финальную стадию Евро, которая состоится в июне-июле 2020 года.
Тем временем, украинские клубы провели успешную неделю в еврокубках. "Шахтер" в поединке с "Хоффенхаймом" значительно улучшил свои шансы на "евровесну", "Динамо" добилось желаемого результата в Казахстане, а эмоционально опустошенная решением УЕФА "Ворскла" не смогла ничего противопоставить гранду английского футбола - "Арсеналу".
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