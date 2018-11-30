Все знают, что сжигать жир на животе трудно. Это одна из самых проблемных зон. Диетологи рассказали, какие продукты помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы сделать живот стройным. Об этом пишет ukrhealth.net.

Брокколи. Употребление брокколи, как свидетельствуют научные данные, помогает сжигать висцеральный жир, и именно этот тип жира накапливается в области живота. Такой эффект брокколи объясняется специфическим составом с большим количеством кальция, благодаря которым ускоряется процесс жиросжигания.



Лук. Ученые советуют обязательно свежий лук. Этот овощ отличается богатым содержанием инулина, который действует как пребиотик и стимулирует кишечную микрофлору.



Семга. В этой рыбе много витамина D, который стимулирует сигнальные пути, обеспечивающие активное сжигание жировых клеток.

Греческий йогурт. Содержит в себе не только много кальция, но и белка, а это главные стимуляторы процесса похудения.



Бобовые. Будучи сложными углеводами, бобовые богаты растворимой клетчаткой, которая способствует более интенсивному сжиганию жира в области живота.



Авокадо. По данным последних исследований, люди, регулярно употребляющие авокадо, имеют более стройные талии.



Куриная грудка. Белое мясо куриной грудки содержит много белка, оно продлевает чувство сытости, освобождает от желания есть что-то сладкое.

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