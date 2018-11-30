Решение НБУ об отзыве лицензии на валютные операции банком "Финансовая инициатива" нелогично - ФГВФЛ [ Редактировать ]
В информации ПАО "КБ "Финансовая инициатива" относительно отзыва Национальным банком Украины генеральной лицензии на осуществление валютных операций, в частности, напоминается, что на основании постановления НБУ от 23.06.2015 № 408 Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 23.06.2015 принято решение № 121 о введении с 24.06.2015 временной администрации.
С этого дня и по настоящее время в банке "Финансовая инициатива" приостановлена возможность проведения расчетов в иностранной валюте в безналичной и наличной форме, проведение операций, предусмотренных генеральной лицензией Национального банка на осуществление валютных операций с использованием текущих счетов клиентов, открытых в ПАО "КБ "Финансовая инициатива" и тому подобное.
Более того, банком была проведена работа по передаче контрактов внешнеэкономической деятельности на валютный контроль в другие банки Украины, еще до введения временной администрации. Итак, с даты введения временной администрации и по настоящее время, в банке нет на сопровождении контрактов по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, что обосновано вышеприведенным и отчетностью банка, регулярно представляющейся в порядке и в сроки, определенные требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины.
В сообщении указывается, что 31.07.2018 Национальным банком было предъявлено ПАО "КБ "Финансовая инициатива" распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки НБУ по вопросу соблюдения валютного законодательства. Сразу после этого, лицам, входивших в состав рабочей группы, был обеспечен свободный доступ в помещения банковского учреждения, были приняты запросы по проверке.
Учитывая неплатежеспособность банка и с целью предупреждения нарушений предписаний валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, Фондом гарантирования вкладов физических лиц направлен запрос в Министерство юстиции Украины относительно его позиции по вопросу наличия полномочий НБУ осуществлять проверки банков, в которых введена процедура временной администрации. О запросе рабочая группа Национального банка была безотлагательно проинформирована в письменном виде. Последним также было сообщено, что после получения ответа от Министерства юстиции Фондом гарантирования вкладов физических лиц будет определен порядок действий и полномочия временного администратора ПАО "КБ "Финансовая инициатива" по выполнению распоряжения НБУ о проведении проверки.
В предоставленной информации отдельно обращается внимание, что по результатам проведенного обыска 07.04.2017 в помещении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" правоохранительными органами было изъято серверное оборудование операционных систем банка, включая резервные системы. Оборудование было возвращено правоохранительными органами в неработоспособном состоянии и согласно экспертному заключению дальнейшее его использование в работе банка стало невозможным, о чем Национальный банк уведомлялся неоднократно, с предоставлением подтверждающих документов.
В ПАО "КБ "Финансовая инициатива" напоминают, что по инициативе руководителя рабочей группы НБУ проверка приостанавливалась и была завершена. Учитывая вышеизложенное, отмечают в банке, остается непонятным, почему именно сейчас у Национального банка Украины возникает решение об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Напомним, согласно информации, размещенной на официальном сайте Национального банка Украины от 29.11.2018, им отозвана в ПАО "КБ "Финансовая инициатива" генеральная лицензия на осуществление валютных операций с учетом фактов нарушения этим банком валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ.
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