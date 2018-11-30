На світлинах - люди, які живуть на лінії вогню, та військові

Світлини з війни виставили у Кропивницькому. Автор фотографій - волонтер Дмитро Муравський. Знімки він робив у прифронтовій зоні, зокрема у Слов'янську, Краматорську, Іловайську та в Донецькому аеропорту.

На світлинах - люди, які живуть на лінії вогню, та військові. Двадцять робіт автор присвятив легендарним кіборгам.

"Дуже цікаво спостерігати, коли проходить екскурсія, з якими очима діти заходять в музей і з якими виходять. Вона дуже суттєву роль відіграє ця виставка саме місію виховання нашої патріотичності, нашої свідомості, ідентифікації як нації, як держави", - говорить Сергій Францішкевич, заступник командира третього полку ім. Князя Святослава Хороброго.