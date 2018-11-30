Карпаты засыпало снегом (фото) [ Редактировать ]
30 ноября в некоторых регионах Карпат высота снежного покрова достигала 33 сантиметров. В горах объявили снеголавинную опасность первого уровня.
По данным отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, по состоянию на 8:00 утра на метеостанции Пожежевская температура воздуха составила 11,8 градусов ниже нуля, ветер: северный 4 м/с, порывы 6 м/с, ясно. Высота снежного покрова - 26-33 см.
Ранее Турцию засыпало снегом.
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