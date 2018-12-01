Слідча комісія Верховної Ради у справі вбивства Катерини Гандзюк провела виїзне засідання в Херсоні. Депутати працювали в місті два дні, засідання проводили в закритому режимі. Новини шокуючі.

Голова ТСК Борислав Береза назвав ситуацію в області, я цитую - "пеклом". Стверджує, що там існує реальна загроза національній державності. Погоджується з ним і член комісії нардеп Мустафа Найєм. Він каже, що регламент роботи комісії не дозволяє публікувати всі факти, що наразі відомі. Проте, якщо відповідної реакції від правоохоронців не буде, обіцяє оприлюднити без купюр усе те, що парламентаріям вдалося встановити.

Нагадаю, ще й досі невідомо хто замовив вбивство Катерини Гандзюк. Напад на неї було скоєно в липні цього року.