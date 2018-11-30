Міністр закордонних справ Украини Павло Клімкін в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" відповів на низку питань стосовно захоплених росіянами в Азовському морі українських моряків.

Ведучий: "Насамперед про те, що відомо про стан поранених моряків, які були захоплені під час нападу росіян: в якому вони зараз стані перебувають і чи дійсно не потребують допомоги, як стверджує російська влада?"

Павло Клімкін: "По-перше допомоги вони, звичайно, потребують, я вам більше скажу: ми досі не отримали офіційне повідомлення, де вони знаходяться, від россійського МЗС. І тому ми не можемо давати родичам і суспільству інформіцію не перевірену, хоча ще вчора спочатку ми отримали інсайд, що наших офіцерів хочуть вивезти, а потім отримали ще інсайд, що всіх хочуть вивести, що вони, власне, і зробили. Те що ми отримуємо - ми отримуємо відповідно із наших джерел, вибили з них от так вот хоч телефонне повідомлення, що вони там, допомоги вони, звичайно потребують - троє поранених не знаємо в якому стані, ми намагаємось пробитися і самі зараз, намагаємось пробитись разом із "Червоним хрестом", оскільки наші хлопці - вони військовополоненівони захоплені в результаті актів агресії, всім прекрасно зрозуміло, що має застосовуватись Женевська конвенція, в тому числі і правозахист військовополонених. Ми, звичайно, що робимо: працюємо з нашими друзями і партнерами, так щоб, оце зараз Буєнос-Айрес іде, щоб побудувати цей тиск і одночасно побудувати тиск знизу, щоб були петиції і просто люди зверталися, тобто, щоб вони разом працювали."

Ведучий: "Інформацію по крихтах вдається вам вибивати, що вдалося вибити? Інформація про "Лефортово" та "Матроську тишу", серед інших, підтверджується, так? Підтверджується. А можливий варіант, що згодом россійська влада "розпорошить", так би мовити, наших військовополонених по багатьом тюрмам Російської Федерації, вона велика, для того, щоб ускладнити вам завдання?"

Павло Клімкін: "Ми цього не виключаємо."

Ведучий: "Це сильно завадить завданню?"

Павло Клімкін: "Ні, ми підготовлені. якраз наша команда зустрічається з Миколою Полозовим, Артемом Чийгозом, ми доробляємо нашу міжнародно-правову позицію, якою будуть керуватися адвокати, оскілки ми хочемо, щоб Микола Полозов не керував, звичайно, оскільки він адвокат - не може керувати іншими, але координував ці дії і ми будемо залучати також міжнародних партнерів. Тобто це завдання не ускладнить, але, звичайно, російські трюки зараз ускладнюють, оскільки навіть не повідомляти інформацію, не надавати допомогу - це вжезлочин за міжнародним правом і, доречі, за російским законодавством."

Ведучий: "Ми згадали про G20 у Буенос-Айресі - Трамп відмовився від зустрічі з Путіним. Для нас це більше плюс чи, можливо, є ще якійсь мінус? Я роз'ясню: чи зрозуміє Москва правильно цей натяк, великий натяк, так? І чи означає це, що Трамп відсторонився від цієї проблеми і нам потрібно зараз сподіватись тільки на допомогу європейских партнерів?"

Павло Клімкін: "За моєю інформацією цей натяк вже зрозуміло, конфіденційно. Ви ж бачили: там руку не потиснув - тут є такий символічний нюанс. Але, насправді всі відповідні повідомлення і меседжи до Москви передані. Зараз не було ще основних зустрічей, Путін буде зустрічатися із Ангелою Меркель і, відповідно з лідером "сімки" паном Трюдо і, відповідно, з Ердоганом, тобто ми подивимось - з всіма були попередні розмови... Тобто позиція, що ми робимо поки що більше свідомо сказати не можу, оскільки це процес і процес, як ви знаєте, з Росією не буває простим."