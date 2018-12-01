Аляску всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В пятницу, 30 ноября, американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0.
В Геологической службе США сообщили, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8.
Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что из-за землетрясения есть угроза цунами. На сайте центра говорится, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 48 км от города Палмер.
Жители города Анкоридж в соцсетях сообщают, что подземные толчки были очень ощутимы. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Anchorage earthquake had my apartment shook pic.twitter.com/NQoAjqUxH9— Slim Shady (@shadyleethomas) 30 ноября 2018 г.
@ktva this is the earth quake in anchorage Alaska pic.twitter.com/cWW9LCvYdx— Diabe_eepiez (@RampageDeath666) 30 ноября 2018 г.
Напомним, что снегопады в США унесли жизни восьми человек.
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