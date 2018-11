В пятницу, 30 ноября, американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0.

В Геологической службе США сообщили, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что из-за землетрясения есть угроза цунами. На сайте центра говорится, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 48 км от города Палмер.

Жители города Анкоридж в соцсетях сообщают, что подземные толчки были очень ощутимы. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Anchorage earthquake had my apartment shook pic.twitter.com/NQoAjqUxH9

@ktva this is the earth quake in anchorage Alaska pic.twitter.com/cWW9LCvYdx