В США самолет потерпел крушение, погибли люди [ Редактировать ]
В американском городе Луисвилл, штат Индиана, потерпел крушение частный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом передает ABC News.
Самолет выполнял рейс из Селлерсберга в Чикаго.
В данный момент специалисты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, что самолет Меркель сломался во время полета.
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