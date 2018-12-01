В американском городе Луисвилл, штат Индиана, потерпел крушение частный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом передает ABC News.

Самолет выполнял рейс из Селлерсберга в Чикаго.

В данный момент специалисты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что самолет Меркель сломался во время полета.