Жительница американского города Денвер сняла на камеру удивительную аномалию в небе. Женщина вместе со своим сыном вышла вечером на крыльцо своего дома, когда увидела нечто странное: загадочный след, отбрасывающий тень на облака. Она была похожа на некую невероятно длинную змею, пишет "Хроника. инфо".

Самое любопытное, что на одном из концов загадочной аномалии был виден непонятный летающий объект. После того, как видео было опубликовано в интернете, пользователи начали активно обсуждать таинственную аномалию в сети. Многие посчитали, что след оставил НЛО.

Другие же заявили, что речь идет о химиотрассе. Дескать, тайное правительство распыляет над нашей планетой опасные химикаты, приводящие к изменению климата, а также к болезням, мутациям, бесплодию и тому подобному. Немало комментаторов посоветовали американке поскорее уезжать из города, а еще лучше штата, вместе с близкими.

Ранее пассажир самолета заснял инопланетный портал в небе.