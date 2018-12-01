Эта власть хочет только одного для украинцев - голода и войны. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Михаил Папиев, комментируя тотальное подорожание товаров и услуг в Украине.

"В октябре 2018 г. (к декабрю 2017 г.) зафиксировано повышение цен на 10 из 13 составляющих в группе товаров «продукты питания и безалкогольные напитки». Наибольшими темпами с начала года подорожал хлеб (на 15,8%), макаронные изделия (10,9%), рыба и рыбопродукты (9,5%), мясо и мясопродукты (9,1%). Продолжился рост цен на алкогольные и табачные изделия (на 15,5%). Значительно - на 14,2% с начала года - подорожали пассажирские транспортные услуги, в т.ч. автодорожные перевозки на 22,8%, железнодорожные - на 15,8%. Основные причины роста цен на перевозки - повышение зарплат и рост цен на ГСМ", - отметил народный депутат.

Особенно ударило по карманам людей увеличение тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

"Содержание домов и придомовых территорий выросло в платёжках на 21,7% (к декабрю 2017 г.), плата за водоснабжение (на 16,8%), канализацию (на 17,3%), содержание и ремонт жилья (на 9,7%). Это при том, что уборка во дворах жилых домов и чистота подъездов давно стали притчей во языцех и люди элементарно отказываются платить за то, чего нет",- сказал Михаил Папиев.

Политик также отметил, что под влиянием повышения ЖК-тарифов, ослабления гривни и давления со стороны роста зарплат - инфляция продолжит набирать обороты, достигнув по итогам года не менее 10,5%.

"Высокая двузначная инфляция остается одной из основных причин роста бедности в стране. Рост цен бьет по доходам и сбережениям наименее защищенных категорий граждан. За последние 4 года цены суммарно выросли почти на 145% , в то время как прожиточный минимум - на 51%, минимальная пенсия - на 53%, средняя пенсия - на 68%. Поэтому не удивительно, что по оценкам самой власти уровень абсолютной бедности в Украине за 2014-2017 гг. вырос в два раза. А если добавить к этому вступившее в силу 28 ноября 30-тидневное военное положение в 10 регионах страны, то вообще ни о каком экономическом развитии речи вообще быть не может", - подчеркнул народный депутат.

"Только сменив эту власть, только установив в Украине мир, можно будет запустить экономику и побороть бедность. А для этого необходимы люди, которые понимают, как это сделать. И такая команда есть - это "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", - уверен Михаил Папиев.