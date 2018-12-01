Известная модель лишилась волос (фото) [ Редактировать ]
Известная модель Кара Делевинь изобразила жуткого персонажа из трилогии "Властелин колец" Голлума. Короткий видеоролик произвел фурор в сети и вызвал бурное обсуждение. Странное видео Кара опубликовала на своей странице в Instagram.
Скриншот из видео
На ролике Делевинь лысая и похоже полностью обнаженная забилась в угол. Модель произнесла знаменитую фразу Голлума "Моя прелесть" (My Precious). Также звезда сымитировала мимику персонажа.
#TBT I still don’t understand why I was single... #setlife #golum #beautiful
Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)
Сама звезда пошутила, написав под видео, что непонятно, почему она до сих пор была сама. Ролик за пару часов собрал почти 9 миллионов лайков.
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