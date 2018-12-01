Известная модель Кара Делевинь изобразила жуткого персонажа из трилогии "Властелин колец" Голлума. Короткий видеоролик произвел фурор в сети и вызвал бурное обсуждение. Странное видео Кара опубликовала на своей странице в Instagram.

Скриншот из видео

На ролике Делевинь лысая и похоже полностью обнаженная забилась в угол. Модель произнесла знаменитую фразу Голлума "Моя прелесть" (My Precious). Также звезда сымитировала мимику персонажа.

Сама звезда пошутила, написав под видео, что непонятно, почему она до сих пор была сама. Ролик за пару часов собрал почти 9 миллионов лайков.

Ранее популярную супермодель арестовала полиция.